Madre de Belinda aplaude insultos a Christian Nodal: "El 'naco' ese"

MÉXICO.- Luego de la mediática relación de Belinda y Christian Nodal, la ruptura de la pareja dejó muchas dudas entre el público, especialmente porque ninguno ha querido hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, las madres de ambos cantantes sí han hecho algunos comentarios sobre la pareja.

Belinda Schull, madre de la actriz, hizo distintas declaraciones con las que deja claro que apoya a su hija y que piensa que “se merece algo mejor”. Hace unas horas, trascendió una interacción en redes de la señora Schull con la que apoyó un comentario en el que insultan al sonorense.

“Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal”, escribió un usuario de Instagram en una publicación de la señora donde aparece la cantante en una presentación. A este comentario, la madre de la actriz respondió con emojis de aplausos, manifestando su apoyo a esta opinión.

¿Indirectas a Nodal?

Este detalle no pasó desapercibido y muchos usuarios de redes sociales especulan que la relación entre ambos no concluyó en los mejores términos, pues parece que sus madres no quieren volver a verlos juntos.

Cabe recordar que Belinda Schull hizo varias publicaciones en sus redes sociales, después de que la pareja pusiera fin a su compromiso. “La lealtad es lo primero, lo segundo y lo tercero, si no eres leal, no vales nada”, comentó en su cuenta de Instagram en una ocasión, lo cual fue tomado como una indirecta al cantante.