Belinda reaparece en los escenarios ¿se acerca nueva gira musical?

BARCELONA.- Belinda es una de las artistas más importantes de Latinoamérica, gracias a su larga trayectoria en la pantalla chica y en la música, se ha convertido en una de las preferidas por parte del público.

Sin embargo hace un par de meses que protagonizó una gran polémica después del rompimiento de su compromiso matrimonial, con Christian Nodal, pero todo parece indicar que ya ha quedado en el pasado.

Y es que desde que la actriz decidió irse a vivir a España un tiempo, a lado de toda su familia, no ha dejado de tener éxito, primero con su más reciente estreno de la serie ‘Bienvenidos al Edén” que ha sido una de las más vistas y hace unas horas sorprendió a sus seguidores con su regreso a los escenarios.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de la mamá de la artista de origen español, que dio a conocer una serie de videos, donde “Beli” apareció frente al escenario acompañada de Lola Indigo para interpretar la colaboración musical “No soy la niña de la escueña”.

Por si fuera poco la cantante también cantó otro de sus éxitos musicales de su primer disco como solista que la lanzaron al estrellato, cómo “Lo Siento”, “Boba niña nice”, entre otras canciones.

Rompiéndola y con todo en Barcelona, soy la más feliz de estar compartiendo estos momentos tan importantes contigo y formar parte de tu carrera desde el inicio. Recuerdo cuando compusimos esta canción e hicimos el video y se convirtió en tu primer sencillo, parecería que fue ayer cuando presentaste por primera vez esta canción en vivo en el concierto fiesta en la azotea el cual produje e hicimos más de 300 fechas” se puede leer en la publicación de la mamá de la actriz.

Además la mamá de Belinda aprovechó para reconocer el gran esfuerzo y talento de su hija, a quien desde un inicio acompañó y guió durante su primer disco el cual fue muy bien recibido por parte del público.

La exsuegra de Christian Nodal adelantó que próximamente habría más sorpresas y proyectos nuevos, y muchos de los fanáticos de Belinda llegaron a pedir una gira artística por México: “la princesa del pop latino, regresa con todo”, “regreso a mi infancia escuchando a Beli”, “lo mejor siempre”, “ojalá muy pronto se presente en México, ya la queremos ver”, son algunos de los que se pueden leer.

Belinda pone primero al trabajo antes que al amor

Belinda dio a conocer en una entrevista que después de haber decidido terminar con su relación a lado de Christian Nodal, se encuentra enfocada en encontrar la paz y curar su alma, porque los rumores del anillo de compromiso le han afectado.

"La felicidad es mucho más simple de lo que a lo mejor uno piensa, y viene desde adentro, tienes que estar bien tú, porque si tú no estás bien, ni aunque llegue la persona más simpática, ni el más lindo, si tú no estás bien no puedes ni dar ese amor, ni tampoco lo puedes recibir” comentó la cantante.