Christian Nodal le contesta a sus fanáticos por “evidenciar” a Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Nodal es uno de los cantantes más famosos de la música Regional Mexicana, pero desde su ruptura amorosa con Belinda no ha dejado de estar en controversia por la supuestas razones de sus separación.



Fue apartir del 16 de mayo que de nueva cuenta la mamá de “Beli” robó la atención de los usuarios debido a que “aprobó” a un comentario donde llamaban “naco” a Christian Nodal, y pedían a la “ojiverde” que no retomaran su relación.



Desde entonces Christian comenzó a “evidenciar” a Belinda con algunas conversaciones, donde le “pedía” dinero, es por eso que los fanáticos inmediatamente comenzaron a enfrentar al cantante que había “mentido” en que ya no hablaba con ella.



Es por eso que el intérprete de “Adiós amor” no se pudo quedar callado y llegó a responder algunos de los comentarios en los que dejó en claro que al final no se trataba de dinero toda la situación si no que le siguen haciendo la vida “imposible”.





Le llamé varias veces, le escribí y no cambió nada, no se trata de dinero se trata de que siguen y siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz” dijo el cantante.

Mientras que otra de sus seguidoras le pidió que no diera explicaciones de absolutamente de nada de lo que estaba pasando, pero el artista sonorense agregó que de momento ha querido hacerlo porque quiere enfocar en su carrera en base de puro amor.



Además Christian agregó que algún día llegará la paz a su corazón, pero admitió que muchas personas no entienden la situación por la idolatría que no les permite ver más allá de todo lo que está sucediendo, dando a entender que era la situación que pasaba con su expareja.



Belinda no puede tener novio



Hace unos días que Daniel Bisogno entrevistó a Belinda sobre como ha sido su vida por aquellos rumbos, y que si ya había alguien que ha “conquistado su corazón”, por lo que la actriz no se pudo quedar callada.



"Danielito ahorita novio no está permitido, por ningún motivo, o sea, ya lo platicamos tú y yo, que ese tema está prohibido por el momento, pero amigos sí, los de la serie, me llevo muy bien con todos mis compañeros, además traigo a 4 que es mi fiel compañero, y lo adoro, o sea no puedo pedir más” se puede leer en la publicación.