MTV Europe Music Awards 2021: alfombra roja y primeros ganadores

MÉXICO.- Figuras de diferentes nacionalidades como Ed Sheeran, Imagine Dragons y Maluma desfilaron esta tarde (tiempo de Ciudad de México) por la alfombra roja de los MTV Europe Music Awards 2021 (MTV EMA), que se realizaron en directo desde la ciudad de Budapest.



Después de que el año pasado se realizara de forma virtual por la pandemia del Covid-19, este domingo regresó la entrega de forma presencial.

"Me alegra estar de vuelta, estuve en Colombia, viajé muchas horas para venir, pero valió la pena", destacó el reggaetonero. "Se siente muy bien tener a los fans aquí. Es muy diferente tenerlos en vivo", agregó.



Durante la alfombra roja de los premios que se entregan a lo más destacado dentro de la música, y que son organizados por el canal de televisión de paga MTV, se entregaron también algunos trofeos.

Primeros ganadores

Un ejemplo fue el "Video con causa social" que se llevó Billie Eilish por el tema "Your Power", quien no estuvo presente en la premiación, pero envió un mensaje en video: "Me siento muy honrada, este premio significa mucho para mí".



Madonna fue otra de las celebridades que asistieron a la pasarela, aunque en su caso estuvo presente de forma virtual con diversas apariciones a lo largo de la alfombra hablando sobre su próxima película Madame X, que estrenará el 18 de noviembre.

Al cierre de la alfombra los fans del grupo BTS, llamados "army", se coronaron por cuarto año consecutivo con el premio por ser los Mejores fans de los MTV EMA.