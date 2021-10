Billie Eilish anuncia lanzamiento de su primera fragancia

ESTADOS UNIDOS.- Billie Eilish está en la cima del éxito con la gran popularidad que está ganando por sus canciones que parecen fascinar a todos, y ahora, la cantante sorprendió a sus millones de fans al anunciar el lanzamiento de su propio perfume.

La intérprete de "Happier Than Ever" compartió la gran noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una imagen de ella sosteniendo su nueva fragancia, la cual tiene como nombre 'Eilish', y aseguró estar bastante emocionada por encontrar el aroma que tanto había buscado durante varios años.

Estoy tan emocionada de por fin compartir mi primera fragancia 'Eilish' con ustedes!!!!! Es una esencia que he perseguido por años y años. Es mi aroma favorito en todo el MUNDO. La fragancia siempre ha sido una parte importante de mi vida y existencia desde que tengo memoria, y era un sueño crear esta fragancia y hacer realidad mis ideas. Esto es una de las cosas más emocionantes que he hecho, no puedo esperar para que próximamente tengan la suya!!!!, escribió en su red social.