BTS: ¿Dónde y cuándo ver el concierto de "Permission To Dance on Stage"?

MÉXICO.- BTS asombró a sus millones de fans en todo el mundo al anunciar que regresarían que regresarían a los escenarios, además de contar con un concierto virtual con "Permission to dance on Stage". Este sería su primer evento en este año, por lo que sus seguidores están bastante ansiosos por verlos una vez más con sus mejores canciones.

El grupo surcoreano hizo el aviso a través de sus redes sociales, donde informaron que darían una serie de conciertos en vivo en Los Ángeles durante noviembre y diciembre, lo que marcaría su regreso después de dos años de tener que ausentarse debido a la pandemia por Covid-19, cuando BTS canceló su gira World Tour Love Yourself: Speak yourself-The Final, en Seúl.

Fue a finales de septiembre que la banda de K-Pop compartió un video para decirle al ARMY que estaban felices de volver a verlos, pues les entusiasma ver a su público luego del gran tiempo que tuvieron que ausentarse.

Y para no dejar a nadie atrás, BTS quiso compartir un concierto virtual el día de mañana, domingo 24 de octubre, el cual deberá tomarse como referencia el horario de Corea del Sur, ya qe fue el país elegido para realizar el concierto de Bangtan. Para ver el soundcheck se deberá ingresar al lik a la 1:00 am (hora peruana). Mientras que en México, Perú y Colombia sería a las 4:30 am.

¿Cómo ver el concierto de BTS 2021?

Para acceder a la presentación en vivo del concierto virtual, los fan deben acceder al sitio https://venewlive.com/concerts/bts-ptd-onstage a través de una cuenta personal de Weverse. Las entradas para el evento se dividieron para ARMY, como son conococidos sus más grandes fans, y otras para el público en general.

Además, para ver las primeras imágenes del grupo se pueden usar los hashtag #BTS #BTSLIVE #PD #BRSENVIVO, los cuales fueron acordados por los fans y de momento ya son tendencia en Twitter. De esta manera, se podrá ver el concierto totalmente gratis, aunque el grupo también pueda sorprender con las grabaciones inéditas en sus redes sociales.

De momento, BTS no ha revelado la lista oficial de las canciones que interpretarían en su presentación, pero el ARMY cree que podrían interpretar sus más recientes éxitos como: Life goes on, Dyamite, Butter, Fire, My Universe, Fake Love, Boy with luv, y claro, Permission to dance on stage.