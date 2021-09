BTS confirma concierto presencial en Estados Unidos con su gira "Permission To Dance on Stage"

ESTADOS UNIDOS.- El famoso grupo surcoreano BTS cautivó las redes sociales al anunciar que tendrían su primer concierto presencial, el cual tendrá por nombre Permission to dance on stage. Además, la sensación del K-Pop anunció que darían una serie de conciertos en vivo en Los Ángeles durante noviembre y diciembre.

El evento se llevará a cabo a partir del 27 de noviembre al 2 de diciembre del presente año. Este sería el primer concierto de BTS en vivo después de dos años que tuvieron que suspender la gira de World Tour Love Yourself: Speak yourself- The Final, el cual se celebró en Seúl y tuvo que posponerse debido a la pandemia por Covid-19.

Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster y se podrá encontrar más información en la comunidad de fans en línea Weverse, incluso el grupo informó que también realizarían un concierto virtual el 24 de octubre, es decir, previo a su regreso a los escenarios en Estados Unidos.

Para anunciar Permission to dance on Stage, BTS realizó un video que se publicó desde la aplicación de Weverse: “Hacer un concierto con una audiencia en medio de una pandemia no es fácil, pero después de buscar oportunidades para hacerlo podremos actuar en los Estados Unidos luego de considerar las regulaciones de salud nacionales y regionales”, comentan los integrantes del grupo.

Además, los chicos de K-Pop revelaron que esperaban que su ARMY, como son conocidos sus fans, tomara esta noticia con mucha emoción por ser algo que a ellos les entusiasma, pues BTS pasó mucho tiempo sin tocar los escenarios y ver a su público.

La venta de entradas serán en cuatro fases

Para conseguir un boleto para el BTS Permission to dance on stage, los tickets se venderán en cuatro fases y podrán ser en la sección VIP y General:

Las entradas VIP para compradores de la gira cancelada de MOTS Norteamérica se pondrán a la venta el 5 de octubre desde las 3 PM (Hora del pacífico), mientras que las generales serán el 6 de octubre a la misma hora.

La preventa global para el fanclub ARMY que cuentan con la membresía Weverse, será el 7 de octubre desde las 3 PM. Para Fans Verificados de Ticketmaster y previo registro en la plataforma será el 8 de octure.

Por su parte, la venta al público en general y sujeto a la disponibilidad de entradas, la fecha de venta general se realizará el 9 de octubre a las 3 PM, al igual que el resto.