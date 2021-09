Lyn May revela el sexo de sus próximos gemelos

MÉXICO.- La vedette sigue siendo el centro de atención con todas las noticias que comparte cada día, y es que después de revelar que se embarazó de su actual pareja conocido como Markos D1, Lyn May informó que en febrero ambos se unirían en matrimonio, aunque después borró la publicación.

A pesar de que la bailarina no desmiente el presunto embarazo, sus seguidores y los medios de comunicación siguen sin creer que la famosa de 68 años vaya a tener gemelos, pues comentan que es imposible estar embarazada a su avanzada edad, además de que May se ha contradicho en varias ocasiones.

Fue durante su participación para el programa Con permiso de Unicable que Lyn May causó sensación entre el público y los presentadores, ya que la bailarina los impresionó con un show candente y con otros datos sobre sus próximos bebés, pues presuntamente tendría mellizos.

Cuando Martha Figueroa preguntó sobre sus movimientos bruscos a pesar de estar embarazada, Lyn comentó que no hay problema porque ya tiene tres hijas, por lo tanto “su hoyo está mas grande y salen con mayor facilidad” según explicó, lo que provocó las risas entre los conductores del programa.

A partir de esto, comenzaron a cuestionarla sobre sus síntomas, su familia y el sexo de sus próximos dos hijos, a lo que la vedette reveló que los mellizos serán hombres, aunque agradeció el regalo de Figueroa, pues le obsequió unos biberones de color rosa y azul.

Pepillo Origel no pudo soportar la duda y le preguntó a Lyn May si en verdad se embarazó en un “acostón” o si fue In Vitro, además de comentarle que no parece que espere bebés por su escultural figura que no ha cambiado. Ante esto, la bailarina expresó que “a sus hijos los carga en las nalgas”.