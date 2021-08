Pepillo Origel reaparece tras ser hospitalizado de emergencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan José “Pepillo” Origel reapareció luego de darse a conocer que fue operado de emergencia este fin de semana.

El periodista de espectáculos explicó en su canal de YouTube que tuvo que ser intervenido por dos hernias en la zona de la ingle que le causaron malestares cuando grababa su programa “Con Permiso”.

La semana pasada, terminando de grabar, le dije a Martha Figueroa que me dolía aquí abajo de la ingle. Vine a León, mi cuñado que está en la Médica Campestre me vio, me hicieron los estudios y me dijeron que tenía una hernia, que había que operar”, contó Pepillo.

“Me prepararon y me operaron; me encontraron dos hernias en la parte de la ingle. En estos momentos en los que pasas por estas cosas te das cuenta del valor que tienen la familia, las amistades, la gente que te sigue, esas preocupaciones”, reflexionó.

NIEGA CIRUGÍA PLÁSTICA

El conductor de “Con Permiso” aprovechó el espacio para negar que se haya hecho cirugía plástica durante su hospitalización en la Médica Campestre de León, Guanajuato.

“También a la gente que utiliza cualquier cosa para tirarte. Que si ya me volví a hacer otra cirugía (plástica). No señores, no me hice cirugía. Mi cuñado no es cirujano plástico. Aquí está mi operación (se levanta la playera para mostrar la cicatriz), no fue una cirugía plástica”, comentó.

“Nada me preocupa. El día que pueda me voy a hacer también una restirada. Estoy muy agradecido. De verdad muchas muchas gracias”, finalizó Pepillo Origel.