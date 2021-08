“Pepillo” Origel arremetió contra una seguidora y la bloqueó de sus redes

CIUDAD DE MÉXICO.- El comunicador Juan José Origel arremetió contra una usuaria de Internet por criticarlo por su apariencia física, ya que le dijo en un mensaje que se parecía a Irma Serrano “La Tigresa”, situación que a “Pepillo” no le pareció.

En un video que el presentador de televisión publicó en su canal de YouTube le respondió a una usuaria que le dijo que de tantas cirugías estéticas que se había realizado, tenía un parecido con la legendaria actriz.

Rosario Sánchez, yo te quiero decir una cosa, porque me pone que ya basta de tantas operaciones, que parezco a Serrano. En primer lugar, no seas igualada con la señora Serrano, a la señora Irma Serrano no tienes por qué meterla”, externó.

El conductor de “Con Permiso” agregó que la decisión de realizarse cirugías o no, le compete sólo a él y pidió que lo dejaran de criticar, y la bloquearía de sus redes.

“Llevo una cirugía y lo conté y si me hago otra y mañana otra, ¿qué chin… te importa? Con eso te digo todo, no te metas porque yo también me meto. Que tengo tantas operaciones, que de todos modos lo viejo no se me iba a quitar. ¡Majadera! Si me opero o no me opero, a ti qué te importa, ¿eh? Rosario Sánchez, muy metiche y te voy a bloquear”, apuntó.



“Pepillo” siguió furioso

Luego de contestarle a la internauta que lo ofendió, Juan José Origel indicó que ya está cansado que lo critiquen por su apariencia y de que digan que ya está viejo sólo porque tiene 73 años de edad.

“‘Y ya estás viejito, que no sé qué tanto’. Sí, yo no estoy diciendo que soy un muchacho de 20 ni de 30, ni de 40, ni de 50, ¿y qué?, ¡Déjenme! ¿Te caigo gordo? Pues no me veas y ya, y punto”, añadió.

Origel aclaró que su canal no era ni para ofender ni para maltratar, ni para gritarle a nadie, pero tampoco es para que lo ataquen, y resaltó que con su cuerpo hace lo que le da la gana.

También aseguró que no está enojada con la usuaria que le hizo la crítica, ya que no le importa lo que piense de él, pero se dejaría de nadie.

Declaración de Juan José Origel a partir del minuto 06:20