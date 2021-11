Lyn May asegura que fue la última artista que trabajó con Octavio Ocaña

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la triste pérdida de dos actores muy queridos en la televisión mexicana como Enrique Rocha y Octavio Ocaña, varias celebridades se han pronunciado al respecto y los han recordado con cariño por su gran pasión a la actuación y el vacío que dejan en sus seres queridos.

Ahora, Lyn May confesó que fue la última persona en actuar al lado del intérprete de Benito Rivers en la serie de "Vecinos", además de hablar sobre el respeto y admiración que el tuvo al histrión de 81 años que perdió la vida durante el pasado fin de semana.

La vedette fue intervenida por los reporteros del programa matutino "Sale el Sol", y expresó que se sentía bastante indignada por la muerte de Octavio Ocaña, pues considera que fue algo bastante injusto al ser un joven tan sano.

Era un muchacho que no fumaba, no tomaba, siempre estaba con su mamá y papá ahí en el set y con su novia abrazadito. Era un muchacho tan sano (...) De hecho, yo fui la última artista que trabajó con el", expresó la cantante.

Sin embargo, Lyn May no dio más detalles del supuesto proyecto en el que habría trabajado al lado de Ocaña, pero expresó su prepotencia por la falta de información por parte de las autoridades, quienes cree que no han esclarecido el caso sobre la muerte del famoso actor de 22 años.

Por su parte, la actriz también dejó en claro sus sentimientos sobre la pérdida el primer actor Enrique Rocha, a quien tenía una gran devoción por ser un hombre caballeroso y con mucho talento. Incluso, la celebridad confesó que le gustaba y, en caso de que se hubiera dado la oportunidad, no le hubiera dicho que no.

Era un señorón, tenía una voz preciosa, un caballero. A mí me gustaba mucho, a todas las mujeres nos gustaba (...) No le hubiera dicho que no, era un señorón en toda la extensión de la palabra", comentó sobre Rocha.

Finalmente, Lyn May habló sobre su más reciente lanzamiento musical "Loba", la cual ya está disponible en todas las plataformas digitales y la actriz admitió que está teniendo gran éxito entre los jovenes.

Además, reveló que le gustaría trabajar al lado de Cher, ya que asegura que tienen una relación amistosa bastante cercana: “Quiero hacer algo con Cher. Me están escribiendo una canción y si ella acepta, la hacemos”.