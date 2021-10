“Yo no soy tu perra, soy una loba, cab…n”: Lyn May arremete contra J Balvin por su polémica canción

CIUDAD DE MÉXICO.- Lyn May arremente contra el cantante J Balvin, después de que le censuraran su videoclip de su nuevo y polémico tema “Perra”, el cual es considerado como sexista y ofensivo para el género femenino.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la vedette más famosa de México, le envió un contundente mensaje al cantante colombiano, por agredir a las mujeres con sus temas, en especial el de “Perra”, que se compara a una mujer con un animal.

Yo no soy tu perra, soy una loba. Yo no soy tu perra, soy una loba, cab…n. Porque le tira a las mujeres, yo las voy a defender cab…n”, expresó la actriz.

En el video aparecen los músicos OG El Movimiento y René Ortíz, quienes grabaron el tema de “La Loba” con Lyn May, y apoyaron a la también bailarina para enviarle el mensaje al reguetonero y dejarle claro que no están de acuerdo con su agresión hacia las mujeres.

“¿A quién le dicen Lyn May? Pues dice Lyn May que le digamos a J Balvin que ella no es su perra, que ella es una loba”, comentó René Ortiz.



¿Qué dice la canción de J Balvin que hizo enfurecer a Lyn May?

Luego del lanzamiento de la canción “Perra”, de J Balvin, la plataforma de YouTube censuró el videoclip del tema por contener imágenes “sexistas, racistas, machistas y misóginas”, según declaró la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez.

Y es que el cantante se refiere a la mujer como “una perra en calor que busca a su perro para quedarse pegado”, que en el modo coloquial así se le dice a los perros cuando se aparean y por unos minutos “se quedan pegados” por razones de la naturaleza.

“Yo soy una perra en calor, 'Toy buscando un perro pa' quedarno' pega'o. Ey, eres una perra en calor (ajá), y estás buscando un perro pa' quedarte pega'. Yo soy una perra en calor, ‘toy buscando un perro pa' quedarno' pega'o. Ey, eres una perra en calor (ajá), y estás buscando un perro pa' quedarte pega' (ja, ey, ey)”, reza una estrofa de la letra.

El mensaje explícito de la canción hizo que la mayoría de las mujeres se sintiera ofendida por hacer tal comparación, por lo que la plataforma de YouTube terminó por eliminar el video de su repertorio con en fin de no permitir la agresión de género.