Lyn May amenazó a Lili Stefan de “El Gordo y la Flaca” 

CIUDAD DE MÉXICO.- Lili Stefan, presentadora de “El Gordo y la Flaca”, reveló en su programa que fue amenazada por Lyn May por culpa de un hombre.

Fue la propia Lyn May quien compartió en sus historias de Instagram la “amenaza” que la habría hecho a la conductora de Univisión, a quien le advirtió que no se acercara a Julián Gil porque se las vería con ella.

Bueno, no he visto a Lyn May ahí, solo la he visto en pantalla diciéndome que por favor no me atreva a acercarte a ti a darte un… la acabo de ver”, comentó Lili.