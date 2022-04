Lyn May arremete contra Yuri por supuesta homofobia: "que se ubique"

MÉXICO.- La polémica de la supuesta homofobia de Yuri revivió hace unos meses cuando fue invitada a ser jueza en el programa La más draga, pues muchos la señalaron como una persona homofóbica que buscaba lucrar a costa de la comunidad. En este sentido, varios miembros del espectáculo han dado su opinión sobre la postura de Yuri.

En esta ocasión, fue la vedette Lyn May quien arremetió contra la cantante. En un reciente encuentro con la prensa, la actriz del cine de ficheras opinó que Yuri no debería hacer juicio sobre las preferencias sexuales de otras personas, pues, por el contrario, hace falta que se apoyen a los miembros de la comunidad LGBTTIQ.

“Yo no sé lo que opine Yuri, yo opino que debemos apoyarlos. Los padres, las madres; que salgan todos del closet, que no se escondan, que sean libres, son seres humanos y tienen que vivir su vida, siempre rectos sin dañar a nadie”, dijo la vedette.

Así mismo, señaló a Yuri de dar un doble discurso, pues la cantante se ha declarado religiosa, pero, según la vedette, no se viste como tal ni tiene una entrega total a su religión. “Está mal, porque ella tiene una religión que la verdad no la entiendo, porque enseña todo el cuerpo y anda propagando su religión y siempre la veo encuerada, no sé qué religión sea esa”, comentó.

Finalmente, Lyn May fue tajante en su petición a Yuri de que reconsidere su postura y apoye a la comunidad o mejor se retire del mundo del espectáculo. “Por favor, que se ubique, somos seres humanos todos y si va a estar en ese plan pues que ya se retire, porque hay que apoyar a toda la comunidad gay”, finalizó.

Yuri se declara al respecto

Sobre esta polémica, Yuri asegura que ella no ha hecho comentarios homofóbicos. “Nunca hay ningún video que yo haya hablado mal de ustedes o de la gente de la comunidad, nunca, que me lo pongan, ¡a ver! Entonces la gente que no me quiere saca eso, a mí me tiene sin cuidado porque ahí hay un Dios”, manifestó.

En realidad, las críticas a la cantante se originan principalmente porque promocionó y apoyó abiertamente una película cristiana en la que se denuncia la homosexualidad como algo antinatural y contra Dios, además de que condenan la adopción para parejas del mismo sexo.