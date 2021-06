Lyn May arremete contra Belinda: 'Está muy flaca y canta feo'

Ciudad de México.- Lyn May no dudó en despotricar contra Belinda luego de que un reportero la cuestionara por la cantante y su reciente compromiso matrimonial con Christian Nodal.

Durante su paso por alfombra negra del show “Sie7e”, la vedette escuchó el nombre de Belinda y manifestando su rechazo contra la también actriz comentó:

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

No me hables de Belinda porque no me gusta. Está muy flaca y canta feo. No me gusta”.

Belinda le es indiferente

Sin embargo, sus polémicas declaraciones no acabaron ahí, y confesando que Beli le es indiferente, agregó: “No me cae ni gorda ni flaca, ni nada. Simplemente no me cae, nunca la veo, nunca la he visto. Se me hace gris”.

Ante la pregunta sobre si sentía celos de la prometida de Nodal, Lyn May respondió: “¿celosa de quién? Yo tengo unos [hombres] buenotes”.

Finalmente, la mujer de ascendencia china subrayó que a ella le dieron mejores alhajas que a la intérprete de ‘Luz sin Gravedad’ para comprometerse. “A mí me han dado anillos, pero anillos bonitos”.