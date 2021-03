“Juan Gabriel se medía mis vestidos”: Lyn May

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi cinco años de la muerte de Juan Gabriel, la actriz y bailarina Lyn May aseguró que el "Divo de Juárez" trabajó muchos años para ella, antes de que él se volviera famoso y su orientación sexual siempre fue por los hombres.

En una entrevista que la actriz de cine le otorgó a Gustavo Adolfo Infante en el programa “El Minuto Que Cambió Mi Destino”, la acapulqueña desmintió a aquellas mujeres que alguna vez dijeron que Juan Gabriel deseaba casarse con ellas, ya que no le gustaban las mujeres.

Juan Gabriel era jo***, para acabar pronto. Juan Gabriel jamás tuvo relaciones con nadie. Que nadie diga eso. ÉL fue un gran ídolo, un gran cantante, un gran artista, un gran compositor… que se muera la que diga que Juan Gabriel tuvo sexo con ella”, dijo.

La protagonista de “Bellas de Noche” aseguró que conoció a Juan Gabriel desde que era un jovencito y dormía en las banquetas porque no tenía dinero ni trabajo.

“Cuando estábamos en ‘El Zarape’, Juan Gabriel me ayudaba a subirme el cierre del vestido. Él se medía mis vestidos y yo dejaba que se los pusiera porque Juan Gabriel era un muchacho delgadito, muy finito… digo, hasta que se puso como… la gordita”, agregó.



No tuvo hijos biológicos

Lyn May, de 69 años de edad, aseguró que Juan Gabriel nunca ha tenido hijos biológicos, ya que ella lo conoció de toda la vida y nunca tuvo relaciones sexuales con ninguna mujer, como se ha dicho, pero siempre quiso ser padre.

“Juan Gabriel no tuvo hijos biológicos. Cuando dormía ahí conmigo él me decía que lo que quería era adoptar a los niños de su hermana y después ya se agarró adoptando niños, pero jamás tuvo un niño… y yo soy testigo, porque Juan Gabriel y yo dormíamos juntos, en Tecamachalco, la primer casa que yo tenía”, indicó.

La estrella de la película “Las Ficheras” detalló que cuando trabajaba en “El Zarape”, en Guadalajara, Jalisco, se llevó a Juan Gabriel a Tecamachalco, Puebla y fue cuando le presentó a la hermana de Flor Silvestre, quien le presentó a “La Prieta Linda”.

“Por eso yo estoy enojada con Juan Gabriel y lo voy a sacar en el libro, ya verás. Y a mí que el hijo de Juan Gabriel no me venga a chin*** porque él ni nacía todavía cuando yo viví lo que viví con Juan Gabriel. Él cargaba a mis hijas, estaban bien chiquititas las niñas”, resaltó.



Se le subió la fama

Después de que Juan Gabriel creó fama, Lyn May comentó que el artista cambió mucho, ya que según a su parecer, “se le subió” la fama porque se hizo rico y en una ocasión se pelearon estando en Dallas, Texas, porque él quería que se fuera a “triunfar” a Estados Unidos.

“Nos peleamos una vez…. Fuimos a trabajar y luego me dijo: ‘Te lo dije’. Porque él se enojaba porque quería que me fuera con él a Estados Unidos porque no iba a pasar de perico perro en México. Que los mexicanos eran unos quién sabe que… decía eso, porque no había nada, que ahí no iba a triunfar yo, teníamos que irnos, y yo no me podía ir, tenía a mi madre, tenía mis hermanos, mis hijas y él no tenía nada”, apuntó.

Comentario a partir del minuto 33:00