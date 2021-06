Belinda irrumpe el concierto de Christian Nodal

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Christian Nodal recibió una gran sorpresa en pleno concierto, pues su prometida Belinda apareció en el escenario.

El intérprete de “No te contaron mal” se encontraba en Monterrey ofreciendo la segunda de sus cinco presentaciones en el Palco Tecate, cuando repentinamente la cantante de “Luz sin gravedad” llegó inesperadamente, causando el furor de todos los espectadores.

Belinda le dio un apasionado beso y le agradeció a los fans por apoyar a su novio, que agotaron los boletos para todos sus conciertos en Monterrey.

Los amo, gracias por estar aquí con el mejor cantante del mundo”, indicó Belinda.

El momento quedó inmortalizado en un video que circuló en redes y se viralizó rápidamente.

¡HASTA LUCÍA MÉNDEZ LOS QUIERE VER JUNTOS!

El compromiso matrimonial entre Belinda y Christian Nodal además de conmocionar a sus seguidores, ha provocado gran interés en el medio artístico, por lo que diversas estrellas del espectáculo han levantado la mano para asistir al magno evento.

Incluso Lucía Méndez dijo en un encuentro conla prensa que está feliz por la relación de la cantante pop con el cantautor sonorense.

“Beli, eres muy inteligente en casarte con Nodal, no importa que tengan 10 años más, mira a Yuri y su marido”, externó la actriz y cantante.

Acto seguido, la también entrevistadora reveló su deseo por asistir al enlace matrimonial de la joven pareja. “A mí no me ha invitado, ¡Ay Beli, no seas gacha, invítame!, porque a mí me encanta Nodal”.