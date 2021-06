Christian Nodal se sincera sobre el tatuaje de Lupillo Rivera

CIUDAD DE MÉXICO.- Es tanta la felicidad por la que atraviesa Christian Nodal, que el tema del tatuaje de Lupillo Rivera, las críticas por el costoso anillo de compromiso y el chisme del supuesto embarazo de Belinda, los pasa a segundo término.

En conferencia de prensa híbrida, previa a su presentación en Monterrey, el cantante sonorense se le vio relajado, con un manejo de serenidad ante tantos temas de tendencia a su alrededor.

De entrada el “blackout” que Lupillo Rivera se hizo en su brazo para borrar el rostro de su ahora prometida, no le quitó la sonrisa de su rostro, es decir pues, no se le vio incómodo.

“Cada quien hace lo que quiere con su ‘puerco’, con su cuerpo… A mí me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz y lo importante es que el señor esté feliz”, puntualizó.

Acompañado de sus padres en este encuentro con los medios, a Nodal también se le cuestionó sobre el rumor de embarazo que surgió alrededor de Belinda.

'Voy a ser papá muy pronto'

“Voy a ser papá muy pronto, pero con un nuevo disco que va a salir muy pronto. O sea, no lo tengo bien planteado cómo va a ser esas cosas, no sé si vamos a hacerlo público o va a ser en privado, es algo que hasta la fecha no se ha hablado”, recalcó.

El intérprete de “Adiós amor” subrayó que su pareja y él son muy de hacer las cosas paso a paso y bien hechas.

“Tal cual nos acabamos de comprometer, sigue la boda, ya después de estar casados, disfrutamos un ratito, sigue un bebé, entonces paso a pasito, pero yo estoy disfrutando cada etapa y primero Dios se dé”, consideró que a los 24 años ya quiere ser papá.

Y ante las críticas del costo del anillo de compromiso, Nodal evidenció que no le agradó que se hablara de ello, pues etiquetó a la joyería por el gusto de trabajar con ellos.

“Lo importante no era el costo del anillo, lo importante es que yo la amo y mientras yo pueda darle lo mejor, para mi es mi reina, entonces lo que yo le dé, nadie tiene derecho a opinar, para eso trabajamos, para hacer lo que nos haga felices”, puntualizó.

Pero la boda aún tiene que esperar, si bien, la pandemia ayudó bastante a consolidar la relación, el trabajo presencial está regresando a ellos.

“La fecha no sé, ella tiene que seguir grabando su serie, yo tengo que seguir mi gira, también está planeando sacar música, y es algo que hasta que tengamos tiempo para disfrutarnos y todo”, dijo.

Christian Nodal tiene una serie de presentaciones en Monterrey, Nuevo León con entradas agotadas.