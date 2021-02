Lym May acusa a Carmen Salinas de los rumores de su muerte

CIUDAD DE MÉXICO.- Lyn May reapareció luego de haberse dado a conocer que se encontraba muy grave de salud, tan así que muchos llegaron a asegurara que ella había muerto.

La vedette dio una entrevista a Gustavo Adolfo Infante, donde reveló que algunos periodistas habían reportado que ella falleció.

La gente que no me quiere dicen lo que les da la gana, pero a mí me da risa porque ando corriendo en la playa, disfrutando a mi madre, a mis hermanos, a mi familia y esperando que me llamen para la vacuna”, dijo.