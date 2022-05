Lupillo se tarda en salir a cantar y el público le grita: "Belinda, Belinda"

MÉXICO.- Aunque Lupillo Rivera borró el tatuaje que se hizo en honor a Belinda, parece que no ha podido borrar el recuerdo de la relación entre el público, pues ante cada oportunidad sus fans le mencionan a la cantante. En una reciente presentación, Lupillo hizo esperar a los asistentes, quienes intentaron presionarlo gritándole el nombre de su exnovia.

Por medio de un vide en YouTube publicado por la reportera Berenice Ortiz, se puede observar cómo el público y la prensa están a la espera de que inicie el concierto, mientras un maestro de ceremonias les pide que tengan paciencia. Ante la tardanza, los asistentes comienzan a corear “Belinda, Belinda”, con la intención de molestar a Lupillo y hacer que salga.

Ya sea por los gritos o porque ya era el momento oportuno, el cantante sale al escenario y comienza su presentación. Aunque el resto del concierto transcurrió sin mayores inconvenientes, el momento no pasó desapercibido en redes sociales donde los usuarios se burlaron de la situación.

Nodal y Belinda

Cabe recordar que el nombre de Lupillo ha sido nuevamente relacionado con el de Belinda en vista del reciente escándalo causado por Christian Nodal. El sonorense publicó una supuesta conversación con su expareja donde ella le pide dinero para un tratamiento dental, esto con el fin de exhibir a la mamá de Belinda por “dejar a su hija sin nada”.

“Lupillo sí le hubiera arreglado los dientes a mi Beli”, “Lupillo nunca la habría tratado así”, “Esto no le hubiera pasado con Lupillo”, son algunos de los comentarios en torno al escándalo. Fue el pasado 18 de mayo que Nodal respondió a las críticas de su suegra por medio de la publicación con la que pidió que lo dejaran en paz.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, dijo el intérprete.