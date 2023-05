¡Llamado a los fans de Zelda: Eiji Aonuma busca llevar la aventura a la gran pantalla!

CIUDAD DE MÉXICO.- Del éxito en taquilla de Super Mario Bros a una apuesta cinematográfica aún más ambiciosa: Nintendo se aventura en nuevos mercados del entretenimiento a través de una próxima adaptación de “The Legend of Zelda”, demostrando su potencial para conquistar la pantalla grande y llevar aún más lejos su exitosa franquicia de videojuegos.

Debido al rotundo éxito de Mario consideran explorar otros mercados:

La película de Super Mario Bros se ha convertido en un éxito sin precedentes, recaudando más de $1.165 millones de dólares a nivel global. Este logro ha llevado a Nintendo a explorar otros mercados del entretenimiento más allá de los videojuegos. La franquicia de “The Legend of Zelda” podría ser la próxima en probar suerte en la pantalla grande.

Declaran creadores en entrevista interés por crear película de Zelda:

Recientemente, Nintendo lanzó “Tears of The Kingdom”, la secuela del aclamado “Breath of the Wild”, lo que ha aumentado el interés y entusiasmo hacia la posibilidad de una película de Zelda. En una entrevista con Polygon, Eiji Aonuma y Hidemaro Fujibayashi, las mentes maestras detrás de Tears of the Kingdom, reconocieron que les gustaría desarrollar una versión cinematográfica de “The Legend of Zelda”, aunque aclararon que su opinión no basta para que Nintendo lo haga.

Te puede interesar: Cleopatra: la serie más polémica y mal calificada en Netflix.

No es la primera vez que intentan adaptar la historia del héroe del tiempo:

A pesar de que Nintendo ya había intentado en el pasado una adaptación de Zelda en colaboración con Netflix, que finalmente fue cancelada, la compañía ha mostrado interés en el cine tras el éxito de Super Mario Bros, La Película. En abril de este año, Nintendo reconoció que están considerando la creación de más películas después de haber utilizado su amplio catálogo de personajes.

Shigeru no dice mucho al respecto pero mantiene viva la esperanza:

En este sentido, Shigeru Miyamoto, creador de Mario Bros, ha sido cuestionado sobre los rumores que anticipan más películas de Nintendo junto a Illumination Entertainment y Universal Pictures. El creativo japonés se ha limitado a responder que, aunque no puede comentar nada en este momento, considera que habrá oportunidades en el futuro.

Tras el interés por traer Zelda al cine no queda más que esperar qué suceda:

La estrategia de Nintendo en probar suerte en el cine utilizando sus franquicias ya exitosas de videojuegos parece ser una jugada inteligente, y con el éxito de “Super Mario Bros, La Película”, podría haber una posibilidad real de que “The Legend of Zelda” afronte su primera aventura en la gran pantalla. Aunque habrá que esperar para conocer cuáles son los planes de la compañía y si finalmente se llevará a cabo la adaptación.