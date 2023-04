Mila Kunis podría formar parte de Los Cuatro Fantásticos

Hermosillo, Sonora.- El UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) no deja de impresionarnos con nuevos universos y más superhéroes por descubrir. Si bien el fracaso en taquilla de Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha abierto el debate de que las viejas fórmulas tienen que cambiar, la franquicia no deja de confirmar sus próximos estrenos y nuevos proyectos. Ese es el caso de la tan esperada película de Los Cuatro Fantásticos.

En 2019, Kevin Feige confirmó que el estudio empezaría a desarrollar una nueva película de Los Cuatro Fantásticos. Años después se anunció en el puesto de dirección a Matt Shakman, responsable de Wandavision. Y más tarde se presentó al dúo de Jeff Kaplan e Ian Springer en el rol de guionistas.

El reparto principal de Los 4 Fantásticos sigue en el aire

A la fecha, todavía no tenemos noticias de quiénes vayan a ser los actores que interpretarán a Mr. Fantástico (Reed Richards), la Mujer Invisible (Susan "Sue" Storm), la Antorcha Humana (Johnny Storm) y La Mole (Ben Grimm).

Esta mañana, las redes sociales estallaron a causa de un fuerte rumor que relaciona a Mila Kunis en el papel de La Mole. De acuerdo con una noticia compartida por la cuenta de "MyTimeToShineHello", quien ya antes ha filtrado información acerca del universo cinematográfico, afirmó que Marvel se encuentra en búsqueda de un actor o actriz que pueda interpretar al personaje de Ben Grimm.

Están buscando actores judíos, tanto hombres como mujeres para La Mole en Los Cuatro Fantásticos. Mila Kunis es una de ellas", fueron sus palabras en Twitter.

Esta no sería la primera vez que una mujer reemplaza un papel anteriormente interpretado por un hombre. También sucedió en Cazafantasmas, Black Panther 2 y She-Hulk.

¿Quién es La Mole?

La Mole, La Cosa o The Thing, pero conocido en su forma humana como Ben Grimm, es un hombre gruñón pero benevolente, antigua estrella de fútbol americano en la universidad y compañero de universidad de Reed, el líder de Los Cuatro Fantásticos.

Debido a una exposición a los rayos cósmicos, Ben Grimm ganó fuerza sobrehumana, resistencia al daño y durabilidad. Este accidente también aumentó la densidad de sus huesos y, desde luego, la piel, que es la que le da el aspecto de estar formado de roca sólida.

