Nintendo revoluciona el cine: ¡La era de Nintendo Pictures ha llegado!

CIUDAD DE MÉXICO.- La película de Super Mario Bros producida por Illumination y Nintendo, se ha convertido en un éxito taquillero sin precedentes en la adaptación de videojuegos a la gran pantalla. La cinta animada ha logrado recaudar más de 1000 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose así en la sexta película animada más taquillera de la historia del cine.

Destaca presidente que tras éxito producirán más películas:

Nintendo, a su vez, se siente satisfecha con el desempeño de la película y ha confirmado que continuará produciendo más adaptaciones de sus sagas más icónicas bajo el sello de Nintendo Pictures. Durante la presentación de resultados financieros, el presidente de la compañía japonesa, Shuntaro Furukawa, declaró que Super Mario Bros, la película es "un éxito absoluto" y que utilizarán esta marca para producir más películas basadas en sus franquicias.

Fans suponen que siguiente cinta será sobre Zelda o Metroid:

Furukawa no proporcionó pistas sobre cuál será la siguiente adaptación de Nintendo para la gran pantalla, pero esto no ha detenido las especulaciones. Hay numerosas posibilidades que se están considerando, desde la clásica saga de “The Legend of Zelda” hasta la popular serie de juegos “Pokemón” o incluso de la saga icónica de “Metroid”. Los fans esperan ansiosos recibir noticias sobre qué otra serie de videojuegos de Nintendo se convertirá en película.

Los usuarios se mantienen felices pero a la expectativa de lo que viene:

Existe un gran interés por conocer qué otras sagas serán adaptadas para el cine, ya que los personajes de Nintendo han dejado una huella imborrable en la cultura popular y han capturado la atención y el afecto de toda una generación de jugadores. La aparición de una nueva película de Nintendo atraerá sin duda la atención de la comunidad gamer y será el escenario perfecto para que los personajes icónicos de la marca vuelvan al centro de atención del mundo del entretenimiento.

Te puede interesar: Conoce la verdadera historia detrás del 'Terminator': Netflix presenta un emocionante documental sobre la vida de Arnold Schwarzenegger.