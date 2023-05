Profesor crea la versión maya de la canción de Peaches de la película de Mario Bros

Un profesor se ha vuelto viral en redes sociales, ya que creó la versión maya de la canción de peaches de la película de Mario Bros.

El video fue compartido por el docente de nombre José Manuel Poot, en su página de Facebook llamada el Príncipe Maya.

Según Milenio, aunque la mayoría de la letra fue traducida a lengua maya, el coro de “Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches” se mantiene fiel a su versión original.

En una entrevista para el medio de Telediario de Tulum, el profesor comento lo siguiente:

Además, también dijo que es lo que busca con este tema:

"Quiero demostrarles a las nuevas generaciones que los antiguos mayas construyeron una maravilla cultural, y así podemos hacer la nuestra",

Y por último señaló que:

Esta canción no tiene otros fines, más que una herramienta didáctica, auditiva, para que los niños aprendan un poco más de este idioma. Como promotor estoy creando mis propias estrategias, porque si no, no hay como hacerle, no existen las herramientas”.