Cleopatra: la serie más polémica y mal calificada en Netflix

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva serie documental de Netflix, La reina Cleopatra, ha causado mucha controversia debido a la representación del personaje principal como una mujer negra. Esto ha llevado a muchas críticas y reclamos tanto de egipcios como de historiadores que acusan a la plataforma de "lavar en negro" a un ícono histórico que fue de ascendencia griega macedonia. Esto ha despertado la furia y reclamos del ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, que han alegado que la figura histórica tenía "piel blanca y características helenísticas".

Una serie considerada por usuarios como aburrida y falta de contenido real:

La serie de cuatro episodios cuenta la historia de Cleopatra VII, incluido su reinado y vida como monarca de Egipto, así como sus asuntos con líderes romanos como Julio César y Marco Antonio. Sin embargo, la serie ha sido reprobada por millones de personas que la han considerado sumamente aburrida y somnífera, señalando además una mala interpretación de la reina, al no respetar su cultura ni su historia real, ni destacar sus verdaderas cualidades y atributos que la hicieron una de las mujeres más brillantes e inteligentes de su época.

Previo a su lanzamiento juntan firmas de más de 85 mil personas en contra:

La producción ejecutiva de la actriz Jada Pinkett Smith ha sido cuestionada por algunos críticos especializados que han creado una petición en contra de la producción; la misma ha sido firmada por más de 85.000 personas de todo el mundo. Muchos de los inconformes critican el movimiento afrocentrismo como "pseudociencia" y acusan a los creadores de "robar" a los egipcios parte de su historia. Adicionalmente, se critica a la plataforma por no retratar la historia con precisión, lo que ha generado un gran descontento entre los expertos en historia antigua y fanáticos de la serie.

Te puede interesar: Netflix dará vida a Horizon: la serie basada en la épica aventura de PlayStation.

Por polémica del color de piel es considerada la peor votada de la plataforma:

Especialistas también han emitido declaraciones al respecto y han señalado que, según los registros históricos y los bajorrelieves y estatuas encontradas de la reina, la probabilidad de que ella sea de piel oscura es casi nula, lo que ha encendido aún más la polémica en torno a la producción, lo cual ha llevado a bajar su calificación general por la audiencia en las plataformas. Actualmente la docuserie es considerada la peor votada de la historia tanto en Rotten Tomattoes como en Metacritic con una votación que ronda en un 13% por la plataforma y 1% por parte de la audiencia.

Puntuación de 13% por Tomatometer y 1% por parte de la audiencia.

En resumen, “La reina Cleopatra” se ha convertido en una de las peores producciones jamás hechas según la crítica especializada y la audiencia, no solo por una supuesta representación racial incorrecta de la figura histórica, sino también por no retratarla con la precisión adecuada y con una trama tediosa y poco interesante que no resalta sus verdaderas cualidades.

Usuarios cuestionan actuación por encima del color y no les agrada:

Quienes la señalan como una de las peores producciones jamás hechas, aburrida y somnífera. Algunos usuarios incluso aclaran que dejando de lado el color de piel que le pusieron a la reina, intentaron verla, pero, aun así, a las dos horas de verla, preferían cambiar de serie por la mala actuación o interpretación de Cleopatra. Otros aseguran que la ponen como una mujer indefensa y que sólo se aprovecha de los demás, manipulándolos, para al final salirse con la suya. Pero que no interpreta en ningún sentido el papel de una mujer sabia, sumamente inteligente, que dominaba más de 8 idiomas y era una increíble estratega, tanto para la guerra como para las luchas intelectuales con otras mentes de su época. Sino más bien la ponen en un papel menor, de sumisión y no destacan sus verdaderos dotes o cualidades que la distinguieron como una de las mujeres más sabias de Egipto y adelantada a su época.

Señalan que es uno de los peores votados por plataformas de cine:

Poco a poco el documental de “Cleopatra” se ha convertido en uno de los peores votados por la audiencia en general, pero también en uno de los más duramente criticados. Catalogándolo como algo que confunde y contradice las versiones fidedignas de su historia real y la pintan de otro modo. Así como una total contradicción histórica a las raíces y a la estampa de una mujer fuerte que plasmo en la historia. Sumado al ya sabido tema polémico por el color de su piel oscura que eligió Netflix.

Incluso ha habido usuarios que han bajado la calificación a 0%, enfatizando su rechazo y su disgusto por la inclusión forzada o bien por la mala representación de tan notable reina egipcia.

A continuación, te dejamos algunas de las críticas de los usuarios:

... Es demasiado telenovela para los fanáticos serios de la historia, y no lo suficiente para los espectadores a los que les gustan los dramas históricos jugosos.

Si bien la información es completa, la presentación va en contra de la autoridad académica al crear secuencias melodramáticas con secuencias vergonzosas que parecen ficción en lugar de hechos.