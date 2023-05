Egipto hará su propio documental de "Cleopatra" con piel clara

CIUDAD DE MÉXICO.- Egipto toma el control de su propia narrativa histórica tras descontento con producción de Netflix. El país impulsará su propia versión de la historia de la famosa gobernante.

El estreno de la serie documental "La Reina Cleopatra" en Netflix ha generado una controversia en torno a la interpretación de Adele James, actriz británica y afrodescendiente en el papel de la icónica gobernante. La serie, narrada por Jada Pinkett Smith y compuesta por cuatro capítulos, tiene un enfoque histórico y aparentemente objetivo, lo que ha sido criticado por historiadores y especialistas en redes sociales.

Declara la revista Variety que versión de Cleopatra no se ajusta a la realidad:

De acuerdo con Variety, "Cleopatra, que nació en la ciudad egipcia de Alejandría en el 69 a. C. y pertenecía a una dinastía de habla griega, era de ascendencia europea y no negra", por lo que la interpretación de una actriz afrodescendiente no se ajusta a la realidad histórica. Ante esta controversia, un abogado egipcio solicitó el bloqueo de Netflix en el país.

Egipto hará su propia versión basada en investigación minuciosa de la reina:

La polémica ha alcanzado ahora a la televisión estatal de Egipto, que ha anunciado que producirá un proyecto sobre la vida de Cleopatra basado en niveles altos de investigación y precisión. La emisora Al Wathaeqya se suma así a las críticas contra la serie de Netflix y su elección de una actriz afrodescendiente para interpretar un personaje de origen europeo.

Un documental en respuesta a Netflix y más acorte a la historia de Egipto:

La producción de la serie documental de Al Wathaeqya es vista como una respuesta al enfoque de La Reina Cleopatra de Netflix. La emisora estatal ha prometido basar su proyecto en la investigación acerca de la vida de Cleopatra, para ofrecer una perspectiva más acorde con la realidad y la historia de Egipto.

Una disputa que se ha vuelto cada vez más intensa por retratarla la verdad:

La controversia en torno a la serie documental de Netflix se ha vuelto cada vez más intensa en las últimas semanas. El debate ha generado intensos comentarios en redes sociales y la decisión de Al Wathaeqya de producir una serie documental sobre Cleopatra podría profundizar aún más la polémica en torno a este personaje histórico.

Tina Gharavi, directora de La Reina Cleopatra en Netflix, defendió la elección de James como protagonista hace algunas semanas mediante una carta a Variety:

¿Por qué Cleopatra no debería ser una hermana melanizada? ¿Y por qué algunas personas necesitan que Cleopatra sea blanca? Su proximidad a la blancura parece darle valor, y para algunos egipcios parece realmente importante. Después de muchas discusiones e innumerables audiciones, encontramos en Adele James a una actriz que podía transmitir no solo la belleza de Cleopatra, sino también su fuerza. Lo que los historiadores pueden confirmar es que es más probable que Cleopatra se pareciera a Adele que Elizabeth Taylor. [...] ¿Por qué algunas personas necesitan que Cleopatra sea blanca? Quizás no es solo que he dirigido una serie que retrata a Cleopatra como negra, sino que les he pedido a los egipcios que se vean a sí mismos como africanos, y están furiosos conmigo por eso.

 

Rescatan declaración que afirma que la reina era de piel clara y rasgos finos:

Variety rescata la declaración de El Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, encargada de velar por el patrimonio material del país: “Las estatuas de la reina Cleopatra confirman que tenía rasgos helenísticos (griegos), distinguidos por una piel clara, una nariz alargada y labios finos.”

Distintas versiones de "Cleopatra" creadas con Midjourney. / José M. Delgadillo

¿Quién fue “Cleopatra” y por qué fue tan importante históricamente?

La historia oficial sostiene que Cleopatra fue la última reina del Antiguo Egipto, gobernando desde el año 51 a.C. hasta su muerte en el año 30 a.C. Era miembro de la dinastía Ptolemaica, que gobernó Egipto después de Alejandro Magno.

Se afirma que era una mujer muy inteligente y culta, que hablaba varios idiomas y estudiaba filosofía y ciencia. Es más conocida por sus relaciones políticas y románticas con dos de los hombres más poderosos de su época, Julio César y Marco Antonio, y por su papel en la guerra civil romana que finalmente llevó a la anexión de Egipto por parte del Imperio Romano.

Se suicidó después de la derrota de Marco Antonio por el futuro emperador romano, Augusto. Su legado como una de las mujeres más poderosas de la historia continúa siendo objeto de fascinación y estudio en todo el mundo.

