Filtran material de Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es uno de los juegos más esperados de los últimos años, pero Nintendo no tuvo la suerte de que el proyecto no se filtrara.

Lo que pasa es que en sitios como reddit los usuarios comenzaron a compartir filtraciones del libro de arte de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. En él se pueden ver ilustraciones que serán parte del libro que formará parte de la edición de colección del próximo gran lanzamiento para Nintendo Switch.

En términos generales, se trata de imágenes que nos muestran objetos, enemigos, sets de armadora, personajes y lugares que formarán parte de la nueva aventura de Link, indica Level Up.

Foto: Reddit

Hay personas que prefieren llegar a este tipo de experiencias a ciegas, por el momento no está claro cómo salieron a la luz estas imágenes filtradas. Al parecer la fuente es un usuario de un Discord enfocado en Zelda, pero se desconoce cómo las obtuvo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegará el día 12 de mayo de 2023 en exclusiva para Nintendo Switch.