Recrean Zelda: Ocarina of Time con tecnología actual

Una de las opiniones más reiteradas dentro de la industria del videojuego y su comunidad es que The Legend of Zelda: Ocarina of Time es el mejor juego de todos los tiempos.

Una realidad es que Ocarina of Time es uno de los títulos cúspide de la industria, un referente por excelencia de que entretenimiento, expresión artística, narrativa, música e interactividad pueden mezclarse en una misma experiencia que dejará huella por siempre.

El juego salió originalmente en 1998 en Nintendo 64 y desde entonces ha contado con ports en distintas plataformas, así como con un remake para Nintendo 3DS, indica Unocero.

Sin embargo, lo que los fans quieren es que algún día Nintendo haga un remake que explote las tecnologías en turno para llegar a un nivel de fidelidad que le otorgue otra dimensión al juego.

Es poco probable que ese remake llegue por las vías oficiales; sin embargo, siempre hay usuarios dispuestos a dar rienda suelta a sus conocimientos en programación y modelado para entregar vistazos de cómo luciría una nueva versión de este título.

Es el caso del usuario RwanLink de YouTube, quien subió un video de la región Kakariko Village recreada con el poder de Unreal Engine 5, la iteración más reciente del motor gráfico de Epic Games.

El video inicia con el usuario explicando que su actual emprendimiento es lo que él denomina «Zelda Next Gen», consistente en demostraciones de locaciones de Ocarina of Time recreadas con el referido motor. Su objetivo es crear ambientes de calidad cinematográfica que den muestra de hacia dónde pueden ir los visuales next-gen en videojuegos.

Después de ver el resultado de su trabajo, te aseguramos que será imposible quitarte las ganas de algún día ver Ocarina of Time recreado con tecnología actual y con una fidelidad inaudita.