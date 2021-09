Livia Brito se sincera sobre su físico y promueve el ‘body positive’

MÉXICO.- La famosa actriz cubana que protagoniza la novela de “La desalmada” ha logrado cautivar las redes sociales por su figura exuberante y su gran carisma que ya conquistó al público.

Y aunque varios de sus seguidores siempre expresan la fascinación hacia su físico, Livia Brito hizo una fuerte declaración al confesar que hay partes de su cuerpo que no le agradan totalmente, aunque también destacó aquellas que ama y agradece.

Fue a través de un En Vivo en Instagram que la actriz decidió abrir un espacio para sus fans y contestar todas las preguntas que tuvieran sobre cualquier tema que ella pudiera responder, por lo que uno de los usuarios le cuestionó si había algo en ella que no le gustaba.

Al principio, Brito se sinceró sobre su vello corporal, el cual no le gusta en algunas partes de su cuerpo, pero lo que más impresionó es que admitió que no le agradan sus glúteos, pues cree que está demasiado ‘pompuda’.

"Hay muchas cosas que no me gustan: soy muy velluda. Mis pompas no me gustan, tengo mucha pompa y siempre he tratado de ocultarlo porque no crean que me gusta estar ahí exhibiendo mis pompas, pero es lo que hay”, confesó Livia.

Ante la confianza que tiene con sus seguidores, la famosa comenzó a soltarse un poco más sobre el tema y admitió que cree que sus piernas son demasiado delgadas, es por ello que se ejercita constantemente para aumentar el músculo en esa zona. Y aunque también habló sobre la apariencia de su nariz, al final comentó que todos deberían aceptarse tal y como son.

Ya me gusta, quiero mi nariz me gustan mis pompas, me gustan mis piernas, me gusta todo de mí, así nací, así soy, me acepto como soy y lo que me incomoda un poco, lo trabajo, hago ejercicio. Hay que amarse, bebés, hay que amarse tal y como uno es. […] Antes me hacían bullying, ahora me siguen haciendo bullying, pero ya no me importa”, contó con simpatía.

Livia Brito se sumió a las celebridades femeninas que fomentan el ‘body positive’, un movimiento que ayuda a concientizar sobre los estándares de belleza y comprender que cada cuerpo es único, por lo tanto es hermoso.