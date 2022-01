Le prohíben a Frida Sofía la entrada al restaurante donde fue detenida en Miami

Ciudad de México.- El departamento de policía del condado en Miami, Florida contó su versión sobre la detención de Frida Sofía.

Luego de que fuera arrestada, por causar disturbios en el restaurante Joia Beach tras resistirse sin violencia al arresto, ahora las autoridades de esta ciudad rompieron el silencio.

La oficial de policía de Miami, Kenia Fallat, contó los detalles que llevaran a Frida a enfrentar un juicio por este hecho.

¿Por qué fue detenida Frida Sofía?

La hija de Alejandra Guzmán advirtió que demandaría al establecimiento por el maltrato que recibió, a pesar de que lugar afirma que la joven fue conminada a irse luego de molestar a otros comensales y a negarse a pagar la cuenta.

“En realidad el día lunes hay un oficial que estaba trabajando fuera de servicio, entra al establecimiento, y aparentemente el gerente vio que había alguien que estaba adentro, una joven, que estaba portándose de una manera inapropiada”, inició su relato Fallat durante la entrevista concedida al programa Ventaneando.

Y añadió: “Acude el oficial, entra, y le pide que se retire, que es lo que quería el gerente, que saliera. Ella no solo le dijo que no se iba a ir, intentó empujar al oficial, ahí es donde él la esposa y se la lleva para afuera, y le puso dos cargos, entre ellos el más severo es por conducta desordenada y también por resistirse al arresto sin violencia, que es donde ella empuja al oficial y por eso él le pone ese cargo. Ella se arrestó por lo que exactamente pasó ese día y no podrá volver al establecimiento”.

Consecuencias que enfrentará Frida Sofía

Sobre las consecuencias que deberá enfrentar la hija de la rockera por sus actos, la oficial de policía detalló: “todo esto cae en manos de la fiscalía, y de la corte. De nuestro trabajo aquí, que es el Departamento de Policía, ha culminado”.

Finalmente, Kenia Fallat dijo desconocer si los antecedentes legales que ha tenido Frida le pueden afectar en este nuevo proceso, además de destacar que no tienen ningún reporte sobre la pérdida del celular de Frida durante el incidente y también negó tener conocimiento de las presuntas agresiones que la joven recibió durante su arresto.

“Hasta el momento no sé nada de eso, el oficial hizo lo que tuvo que hacer, que era, no solo intentar sacarla del restaurante, pero también arrestarla porque se estaba comportando de una manera inadecuada, y también el hecho que ella intentó empujar al oficial e intentó resistir el arresto cuando estaba esposándola”, explicó.

Por lo pronto, se ha confirmado que Frida Sofía enfrentará dos audiencias en torno al incidente que la llevó a pisar la cárcel esta semana, las cuales se llevarán a cabo el 16 y 28 de febrero próximo.