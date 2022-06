Laura León abrirá su OnlyFans: "¡Les voy a enseñar todo el tesoro!"

MÉXICO.- Cada vez son más los famosos que se suman a OnlyFans. Figuras de la farándula mexicana como Ninel Conde, Yaneth García y Bella de la Vega han creado sus cuentas en la plataforma donde comparten contenido erótico a cambio de una suscripción mensual.

Otra famosa figura del entretenimiento que planea debutar como modelo es Laura León, quien declaró en una entrevista para Venga la Alegría Fin de semana que planea abrir su perfil en OnlyFans y aseguró que está dispuesta a posar completamente desnuda para los fans que se suscriban.

Con el buen sentido del humor que la caracteriza, la actriz habló a detalle sobre esta intención y hasta adelantó que sus sesiones de fotos tendrán un sello en particular acorde con su imagen como actriz y cantante.

Yo quiero abrir OnlyFans, claro que sí. ¡Les voy a enseñar todo el tesoro!”, comentó.

Después agregó que su nuevo contenido se caracterizará por usar pelucas extravagantes. “Esta precioso, acabo de mandar a hacer unas pelucas preciosas, habrá de todos los colores y sabores”, comentó León.

Planea su bioserie

Por otro lado, Laura León reveló que también planea hacer su bioserie y dijo que se encuentra en charlas con ejecutivos de una televisora, la cual, se especula, podría ser Televisa Univisión. La actriz espera tener más detalles pronto para sus seguidores a quienes pidió ser pacientes.

“Sí hay muchas cosas. Pero se ha retrasado un poquito tesoros, hay que tener la paciencia porque no se puede de que ‘Ya ahorita’, no, pues no. Las cosas llegan a su tiempo y los tiempos de Dios son perfectos”, comentó para después agregar que no se guardará nada de su historia.