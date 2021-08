Laura Flores revela que vivió una situación de “violencia familiar” en su primer matrimonio

CIUDAD DE MÉXICO. – La actriz, cantante y conductora mexicana, Laura Flores, recientemente habló sobre la relación que mantiene con su hija, asegurando ser una madre con “mente abierta”, pues reveló que permite que su hija, María, duerma con su novio en la misma habitación.



Por medio del programa “Confesiones”, la actriz de 57 años habló sobre su primer matrimonio, del cual confesó que estuvo en una situación de “violencia familiar”, también comentó que se considera una madre estricta con la educación de sus hijos.



Sobre su primer esposo, Sergio Fachelli, la actriz confesó que fue un matrimonio “que no tenía que haber sido”, pues reveló que su padre los obligó a casarse.



“Mi papá era muy celoso, muy controlador, se dio cuenta que nos fuimos de vacaciones, porque nos fuimos él (Sergio) y yo juntos a una playa, y mi papá nos cachó y dije: ´Mi papá nos va a matar´. Y sí, estaba furioso mi papá, y qué hago, pues me caso”, reveló Laura.



Sobre ello, la actriz explicó que lo hizo porque pensó que era su única opción y pidió al público que, si algún padre de familia estaba viendo eso, con un joven en una situación similar, señaló que deberían tener una “mente más abierta”, pues no pueden “estar controlando a la juventud”, explicó. También señaló que la otra razón por la que se casó fue para “salirse de su casa”, pues ya no soportaba la situación con su familia.



“Mi hija María se va de viaje con su novio, si nos vamos de viaje todos juntos ella se regresa con él, ósea, yo soy muy abierta como mamá”, explicó.



Al respecto de su primer matrimonio, Laura explicó que no tuvieron una buena vida porque entre ellos “no había amor”, además de que no tenían nada en común al ser de culturas distintas (Sergio es uruguayo), señaló.



Teníamos culturas muy diferentes, no me atrevo a explicar detalles por respeto a él. Había problemas, tuvimos casos de violencia y eso fue horrible y yo dije: ´después de esto, a mí nadie me va a poner una mano encima jamás, nunca´. Y gracias a Dios se me ha cumplido. Aprendí”, confesó Laura.