“Parecía Maléfica”, Laura Flores revela que una vez “se la pasó la mano” con el bótox

CIUDAD DE MÉXICO. – Durante una transmisión del programa “Netas Divinas”, la actriz, cantante y conductora de televisión mexicana, Laura Flores, compartió su “fallida” experiencia al someterse a un tratamiento estético.



Durante la charla, la actriz de 57 años recordó que, en una ocasión, fue con un médico para que le aplicaran bótox, pero piensa que se le “pasó la mano”, pues asegura que no obtuvo los resultados que esperaba, ya que estos “exageraban sus expresiones faciales”.

El bótox se puso cañón de moda y lo bueno que se desaparece. Una vez se me pasó la mano con el bótox, parecía Maléfica, la ceja se me fue para arriba y yo en novela, me tuve que depilar toda la ceja y maquillarla abajo”, recordó la actriz entre risas.



El otro “procedimiento estético” que se ha hecho Laura Flores



Durante una charla anterior con Geraldine Bazán, la actriz reveló que hace un tiempo se sometió a una cirugía para cambiar sus implantes de seno, pues ya tenía 17 años con ellos y uno se encarnó en su piel, por lo que aprovechó para ponerse una talla más chica que los que tenía antes.



En medio de las confesiones, Laura reconoció que luego de sus dos partos se sometió a una lipectomía, pues confesó que recurrió a una operación luego de su divorcio, “por despecho y por sus inseguridades”, reveló.



“Cuando me estoy divorciando, me lastima el orgullo y salgo corriendo con el doctor para pedirle que me dejara una panza de “chavita”, y me dejó una cicatriz que no tenía y más grande que una cesárea. Yo quedé muy contenta y emocionalmente me sentí muy satisfecha, pero reconozco que todo veía motivado por un rollo emocional, pero también hay que trabajar otras cosas”, confesó la actriz.



Laura Flores expresó que, aunque no se arrepiente de la decisión que tomó y de lo feliz que se sintió con los resultados, no se hizo la cirugía por los “motivos correctos”, pues confiesa que recurrió al quirófano por inseguridad.