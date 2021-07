Geraldine Bazán se sincera sobre su cirugía de aumento de busto

CIUDAD DE MÉXICO. – La actriz y presentadora mexicana, Geraldine Bazán, recientemente se sinceró sobre las cirugías estéticas a las que se ha sometido y dio detalles sobre ellas, además, reveló si estaría dispuesta o no, a pasar nuevamente por el quirófano.



En entrevista con las presentadoras del programa “Netas Divinas”, la intérprete de 38 años confesó que, efectivamente, se había sometido a una cirugía de aumento de senos, esto lo reveló ante la pregunta de Consuelo Duval, quien, sin rodeos, le preguntó si se “había operado algo”:

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



“Sí, las bubis, me parece que están normales, que están acorde y además les voy a decir una cosa, yo me operé antes de ser mamá”, reveló la actriz.



Detalles sobre su cirugía



En la entrevista, las conductoras del programa se mostraron sorprendidas y preguntaron a Geraldine si había podido amamantar a sus hijas cuando nacieron, si ya se había hecho el aumento de senos.



Sí pude amamantar, el doctor nos dirá pero creo que ponen el implante abajo del músculo para poder hacerlo. Amamanté a mis dos hijas y están mejor que nunca, no me las he vuelto a tocar y no creo que me las vuelta a tocar (es decir a operar), quedaron muy bien, ahorita están en el lugar perfecto, del tamaño perfecto y estoy muy contenta”, confesó Bazán.



Durante la charla, Geraldine fue cuestionada si había tenido algún problema con sus implantes, a lo que la ex de Gabriel Soto reveló que no, pues ya tiene 12 años con ellos y hasta el momento, no ha presentado un problema, a lo que Laura Flores confesó que ella tuvo que someterse recientemente a una cirugía para cambiar sus implantes, pues tenía 17 años con ellos y uno se “encarnó” en su piel, por lo que aprovechó para lucir una talla más pequeña.