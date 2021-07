Madre de Geraldine Bazán celebra noviazgo de su hija

Ciudad de México.- Doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, expresó su beneplácito por el noviazgo de su hija con el empresario Luis Rodrigo Murillo García.

Durante su encuentro con la prensa, la mamá de la actriz no perdió la oportunidad de recalcar que está contenta por Geraldine, además de destacar que ella sí es fiel.

Qué bueno que ocupe su tiempo en que tiene una pareja, porque mi hija es una persona de una sola persona, entonces que ella sea feliz, yo voy a ser feliz”, expresó.

Manda indirecta a Gabriel Soto

Por último, Doña Rosalba no perdió la oportunidad de enviar una indirecta contra su ex yerno, Gabriel Soto.

“O sea, no tiene caso decir ‘¡ay!, que prometido’ o no sé qué si no viven juntos, si vivieran juntos pues ya para qué la promete si ya la tienes ahí”.

Esta no es la primera vez que la señora Ortiz arremete contra el ex de su hija y su pareja Irina Baeva, y además de externar su molestia en relación a que sus nietas convivan con la actriz rusa, también criticó duramente al actor por haber revelado la cantidad que ganó en la demanda que interpuso contra una revista, considerando que estaba poniendo en riesgo la seguridad de Geraldine y sus hijas.