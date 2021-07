Mamá de Geraldine Bazán asegura que Irina Baeva ganó fama 'por sus maldades'

Ciudad de México.- A pesar de que en días recientes Gabriel Soto no tuvo más que buenos deseos para Geraldine Bazán y su nuevo romance, la mamá de la actriz sigue sin ver con buenos ojos a Irina Baeva, actual pareja del actor mexicano.

Durante su encuentro con diversos reporteros, Doña Rosalba Ortiz no habló nada bien de su ex yerno y su prometida, y mientras de él dijo que su popularidad había bajado, de Irina aseguró que ha obtenido más pero no por su talento artístico.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Desgraciadamente la otra persona [Irina] con maldades ha ganado popularidad, pues qué bueno que cada uno se da a conocer como quiere”, externó.

Habla de la relación de Gabriel Soto

Incluso, Ortiz juzgó que el padre de sus nietas siempre esté acompañado por ella. “Mi hija nunca estaba ahí detrás de él como lata acompañándolo, ella respetaba su trabajo”.

Pese a que en meses pasados la madre de Geraldine no tuvo más que buenos deseos para la pareja por su próxima boda, en esta ocasión nuevamente aprovechó para arremeter contra ellos con respecto a su popularidad.