Madre de Geraldine Bazán pide una oportunidad para Eleazar Gómez

CIUDAD DE MÉXICO.- A mes y medio de que Eleazar Gómez saliera de prisión tras declararse culpable de agredir físicamente a su ex novia Tefi Valenzuela, la que ha salido en su defensa es su madrina, Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán.

Horas antes de que el actor reapareciera en redes sociales durante las transmisiones de su hermana Zoraida Gómez en Instagram, la madre de Geraldine abogó por Eleazar y pidió a los productores de televisión que le den otra oportunidad laboral.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Claro que sí, productoras y productores, agencias de modelos, él tiene derecho a tener una segunda oportunidad y tercera y cuarta. Estoy segura de que él ya entendió y a esta chica ni la conocíamos, (Tefi). Me metí a Internet para buscar un programa que se llama 'Con El Valor de la Verdad’ donde ella cuenta su vida, ha pasado muchas situaciones y soy empática pero también hay que saber por qué te suceden esas cosas”, expresó Doña Rosalba durante su encuentro con diversos reporteros.

Asegurando que no volverá a tocar el tema de Eleazar y Tefi, la señora Ortiz manifestó: “lo voy a abrazar, no le voy a decir nada porque es revictimizarlo, no es justo que a él se le impida que digan algo. Lo están criminalizando”.

Posteriormente, la ex suegra de Gabriel Soto reveló que el actor vive con su hermana.

“Sí está viviendo con Zoraida. Ella me platicó que mientras estuvo en privación de su libertad estuvo ayudando a jóvenes que no sabían leer, que están privados de su libertad y estuvo tomando terapias como lo está haciendo ahora”.

Finalmente, Doña Rosalba comparó a su ahijado con Gloria Trevi y puntualizó:

“Es importante la reinserción, atacan a las personas que dicen que le van a dar trabajo, pero si eso es lo único que él conoce desde que es un menor de edad, desde que era niño, donde se sabe desarrollar, ¿por qué no permitirle que trabaje? ¿A poco eso le hicieron a Gloria Trevi? Ella sigue trabajando, no es posible. Puede ser su familiar que por algún accidente o error quede privado de su libertad y luego lo criminalicen. Tienen que darse la oportunidad”.