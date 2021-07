Geraldine Bazán explota y le hace tremendo desplante a Aurora Valle

CIUDAD DE MÉXICO.- Geraldine Bazán está harta de las preguntas en torno a su divorcio con Gabriel Soto, y explotó en contra de Aurora Valle sobre esto.

La actriz enfureció con la producción del programa “Confesiones” que conduce la periodista, luego de que éstos, presuntamente, no respetaran la condición de no preguntarle respecto al actor.

La comunicadora Martha Figueroa contó los detalles de lo sucedido en su programa “Con Permiso”, revelando que Aurora invitó a Geraldine a formar parte de la tercera temporada de “Confesiones”.

Sin embargo, la actriz le puso varias condiciones a la producción, entre ellas, que sólo se concentren en preguntas sobre su carrera artística y evitar hablar sobre el padre de sus hijas o su divorcio.

Como si fuera la gran estrella ella puso como condición que ella iba a platicar de todo, o sea de su trayectoria lo que quisieran […] pero ‘no me hablen de mi divorcio, no me hablen de Gabriel’, y entonces dijeron ‘ok vamos a respetarla'”, contó Martha.

GERALDINE EXPLOTA POR ESTA PREGUNTA

La entrevista había ocurrido con normalidad, hasta que al final, la ex presentadora de "Ventaneando" hizo una pregunta a Geraldine , que la hizo enfurecer contra la periodista y la producción de “Confesiones”.

“‘¿Quisieras compartir algo de tu vida actual?’: esa fue la pregunta así de abierta, pues se puso furiosa Geraldine, que no la respetaban, que le contestó muy majadera, y que cuando terminó la grabación dijo que no la habían respetado, que eso no era lo que habían pactado, que no iban a mencionar a Gabriel”, detalló Figueroa.

Según su relato, la producción de “Confesiones” cancelaría el programa de Geraldine Bazán, ya que no habría dicho nada interesante o novedoso.

“No dijo nada interesante en la entrevista”, pues “¿qué de interesante de su trayectoria podría decir Geraldine Bazán durante una hora?”, agregó la periodista.