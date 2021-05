Madre de Geraldine Bazán explota contra Gabriel Soto

Ciudad de México.- Por no tener cuidado con lo que dice frente a las cámaras, Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, explotó en contra de su ex yerno Gabriel Soto.

De acuerdo a la mamá de la actriz y presentadora, Soto puso en riesgo a las niñas y a la misma Geraldine por hablar públicamente de las cantidades que gana.

“Por favor, Gabriel no digas cuánto te ganas en las demandas, porque a quien arriesgas es a mi familia. Por favor, di que es para ti”, expresó Doña Rosalba en entrevista para el programa Ventaneando.

“¡Qué bueno!, ¡te felicito!, pero ahí en esa demanda la que más fue ofendida y humillada fue mi hija, por favor, ya. Señores a los que se dedican a la delincuencia organizada, no es mi hija quien tiene dinero. Ni nosotros ganamos nada. Por favor, ya te he dicho millones de veces que le pares y calla. Por favor, ya tu vida está bien, sigue siendo nuestra familia porque eres el papá de las niñas. Siempre lo será, pero por favor, ya ni la menciones”, agregó.

Posteriormente, Ortiz confesó que el actor no pierde ni un peso al cumplir con la manutención de sus hijas. “Ya hasta me estoy excediendo, yo ni quería platicar. De lo que recibe Geraldine, todo lo deduce de impuestos […] Todo, la vivienda, porque es hipoteca, hasta el cable todo se lo deduce con impuestos. La pensión alimenticia completa se deduce con impuestos, también las vacaciones. Así que, ¡por favor!, no estén martirizando, criminalizando, victimizando a mi hija por ello”,

Finalmente, Doña Rosalba destacó que Geraldine Bazán no se involucrará en la batalla legal que mantiene Gabriel Soto e Irina Baeva contra Laura Bozzo.