Esta fue la opinión de Gabriel Soto sobre la nueva relación de Geraldine Bazán

MÉXICO.- Geraldine Bazán parece disfrutar su noviazgo con el empresario Luis Murillo, y es que la actriz se ha demostrado bastante contenta con esta nueva relación donde ya incluye a sus hijas Alexa Miran y Elissa Marie.

Sin embargo, varios seguidores de Geraldine y de su ex siguen hablando sobre su divorcio, esto por el supuesto acuerdo que la actriz habría firmado en el que Gabriel Soto prohíbe que otro hombre entre a la casa donde habita ella y sus hijas. Lo que resultó ser totalmente falso, según aclaró el actor a los medios.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Para nada, es totalmente falso. Yo siempre voy a ver por el bienestar de la mamá de mis hijas y por mis hijas, evidentemente”, expresó Soto.

El actor de 46 años también fue cuestionado sobre la relación que su ex esposa comenzó con Luis Murillo, y Gabriel respondió: “Me da muchísimo gusto de verdad, siempre lo he dicho, mientras ella esté bien, mis hijas van a estar bien, mientras yo esté bien mis hijas van a estar bien, y lo más importante, siempre lo he dicho, es el bienestar de nuestras hijas”.

Gabriel Soto dio estas declaraciones durante su paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde se encontraba junto a su actual pareja, Irina Baeva. Y a pesar de encontrarse con su novia, el actor mexicano respondió amablemente hacia los cuestionamientos que había sobre Geraldine Bazán, con quien parece mantener una relación sana por el bien de sus dos hijas.