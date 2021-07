Geraldine Bazán: Nuevo romance y su aspecto físico

CIUDAD DE MÉXICO.- Geraldine Bazán confirmó estar muy feliz con su nuevo romance después de que en redes sociales se revelaran algunas fotografías en las que aparece muy sonriente junto al empresario Luis Murillo.

A pesar de que la actriz ha sido muy hermética con su relación sentimental luego de todos los dimes y diretes que vivió tras su ruptura con Gabriel Soto, en esta ocasión Geraldine no pudo negar que está viviendo una nueva etapa amorosa en su vida.

“Ay mucho (muy feliz), muchas gracias, la verdad es que ustedes saben es un tema que decidí no compartir demasiado, finalmente lo que se ve no se juzga, y les agradezco respetar eso”, expresó Bazán en entrevista para el programa Sale el Sol.

Así mismo, Bazán aclara que prefiere no hablar de su vida amorosa

Posteriormente, la artista explicó los motivos por lo que prefiere no hablar de su vida amorosa. “Sobre todo que mi pareja no es del medio, entonces también es un poco respetar… ¿cómo se podría decir cuando no eres conocido?, sí, respetar eso y también creo que es mucho más sano mantenerlo así y me gusta la verdad, me gusta muchísimo”.

Por otra parte, Gera aprovechó el momento para enviar un contundente mensaje a sus detractores, ante los mensajes que la señalan de no ser tan agraciada físicamente.

“Es un poco el que la gente en redes, no es algo personal, sino como que somos bien buenos para juzgar a los demás y en general, entonces es un poco el decir, yo puedo ser fea, pero estoy muy feliz, o soy muy afortunada, o soy bendecida, soy una mujer saludable, soy una mujer que hace lo que quiere, lo que le gusta, soy mamá de dos… a eso me refiero, que más allá de ser perfectamente hermosa, o hermosos, o sea, más allá de eso, lo bendecidos que podemos ser”, manifestó.

Finalmente, la actriz minimizó las envidias que pueda provocar en algunas personas y aseguró que ese fue el origen de su texto sobre ser “fea”.

“En mi caso, hacer lo que me gusta, tener dos hijas hermosas, es eso, simplemente, pero me gustó (el mensaje), al final es parte de también crear un poco de conciencia en redes”.