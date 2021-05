Hijos adoptivos de Laura Flores buscan a sus padres biológicos

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Flores reveló que está ayudando a sus hijos adoptivos a encontrar a sus padres biológicos, pero sólo para saber quiénes son, ya que es imposible que regresen con ellos.

Fue en una entrevista para el programa “Hoy” que la actriz Laura Flores declaró que sus hijos Ana Sofía y Alejandro, a quienes adoptó en 2008 y 2009, tienen el deseo de saber quiénes fueron las personas que los procrearon y, aunque los han estado buscando, no han tenido éxito.

Hoy, mis hijos, que los amo y los adoro, me preguntan dónde están sus padres biológicos y es una respuesta que yo no les puedo dar. Yo les digo la verdad, les digo lo que se puede y lo que no se puede lograr, lo que puedo investigar y lo que no puedo investigar. Yo no puedo ir a investigar quiénes son sus padres biológicos porque no tengo acceso a esa información, y mira que lo hemos intentado, pero no tengo acceso a esa información”, explicó.