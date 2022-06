Laura Bozzo se disculpa con Ivonne Montero por decirle que "va de hombre en hombre"

ESTADOS UNIDOS.- Hace unos días La casa de los famosos vivió uno de sus momentos más intensos luego de que Laura Bozzo se molestara con Natalia Alcocer y la insultara a gritos frente a todos. La conductora peruana acusó a sus compañeros de “hipócritas” por haber sacado a Luis “Potro” Caballero, por lo que protagonizó una fuerte discusión en la casa.

Ivonne Montero intervino en la pelea y Bozzo también la insultó, señalándola por su vida sexual, ya que, según dijo, le estaba dando un “mal ejemplo” a su hija. “Y tú decídete por un hombre porque el ejemplo que le estás dando a tu hija es horrible. De cama en cama”, le gritó la conductora.

Esto le provocó muchas críticas a Laura por parte de sus compañeros, pues consideraron que pasó los límites al señalar a Ivonne por algo tan personal. Tras la controversia, Bozzo buscó tener un momento a solas con su compañera para pedirle disculpas por el incómodo momento que ocasionó.

“Si hay algo en lo que te he ofendido te pido una disculpa […] he sido grosera, ven para acá (le da un abrazo), vamos a hacer un pacto de no agresión”, dijo Bozzo.

Montero le hizo saber que le dolieron mucho sus palabras, no solo por juzgar sus decisiones personales, sino por involucrar a su hija en todo el escándalo. También le pidió que sea menos impulsiva pues lo que dice tiene consecuencias, especialmente por ser una figura pública de talla internacional.

La pelea entre Laura, Ivonne y Natalia

Todo empezó cuando Laura hizo explícito su desacuerdo por la salida de Luis “Potro” Caballero y le pidió a Natalia que se fuera de la habitación en la que estaban. Muy molesta, les dijo a sus compañeros que tenían que elegir entre una o la otra, ya que no podían estar juntas en el mismo lugar.

Natalia no se quedó callada y decidió salir del cuarto para después insultar a Bozzo llamándola “una señora de edad”, lo que causó que la conductora estallara contra su compañera. “Tu a mí no me vas a llamar una señora de edad porque me estás discriminando [...] Vieja tu madre”, le gritó Bozzo.

Laura Bozzo no arremetió solamente contra Natalia, también se fue contra Ivonne Montero y todo esto se dijeron ��#LCDLF2 pic.twitter.com/UkKum00HkP — ���� ������������������ (@LaComadritaOf2) June 1, 2022

Después llamó a Natalia “robamaridos” e insultó a Ivonne Montero. La peruana estaba tan molesta que tuvo que pedir asistencia médica, pues sufrió de baja presión.