Critican a Niurka por hablar mal de Laura Bozzo, mientras ella le prepara un sándwich de la amistad

ESTADOS UNIDOS.- Como esperaba el público de La casa de los famosos, Laura Bozzo y Niurka Marcos han dado mucho de qué hablar durante el reality. Como se sabe, las famosas tienen una marcada enemistad desde hace varios años y, aunque parece que tienen buenos momentos, la convivencia entre ambas ha dado lugar a situaciones tensas.

En las últimas horas, se viralizó en TikTok un clip que muestra el momento en el que Niurka habla mal de la conductora peruana mientras ella se encuentra en la cocina preparándole amistosamente un sándwich.

En el clip se puede ver a la vedette hablando con sus compañeros y se escucha que dice: “Por tacaña, por fea y por bruja, estúpida que es” para referirse a Laura. En la siguiente toma aparece Bozzo haciendo el aperitivo.

Eduardo, le dices a Niurka que aquí le dejé el suyo, ese es de ella”, le comenta la conductora a su compañero.

El público apoya a Laura

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, pues, como se sabe, Laura Bozzo se ha ganado la simpatía del público gracias a su actitud en el reality con la que muchos miembros del público se han identificado. Tanto es así que han surgido cientos de memes protagonizados por la peruana.

"Ay, ese sándwich ���� me da tanta ternura Laura", "Ahí te das cuenta con quién contar y con quién no", "Nunca creí que me caería bien Laura", "Y si vamos todos al insta de Laura a darle apoyo" y "Yo soy Laura en la vida siempre haciendo bien con el enemigo" son algunos de los comentarios.