Laura Bozzo revela romance entre Nacho Casano y ejecutivo de Televisa

ESTADOS UNIDOS.- Hace unos días, Salvador Zerboni se convirtió en el líder de la semana en La casa de los famosos y uno de los privilegios que ganó fue subir a la suite y ser acompañado por alguno de sus compañeros, por lo que decidió invitar a Laura Bozzo.

Una de las noches en las que ambos se encontraban conversando en la habitación, la peruana se sinceró con su colega y le habló sobre el rumor que circuló en Televisa: que Nacho Casano había tenido una relación sentimental con un importante ejecutivo de la empresa.

La conductora aseguró que la relación benefició a Casano, ya que el ejecutivo lo habría “sacado de ser vocero de productos” para que trabajara en la televisora. Según Laura, él es un mal actor y solo recibía papeles por su relación con el importante personaje, cuyo nombre no quiso revelar.

Tenía un romance con un ejecutivo muy importante y era su pareja, eso yo lo escuché nadie me lo contó, yo me muevo y me he movido siempre en las altas esferas de ese canal, entonces, yo escucho y sé perfectamente lo que pasa, y todo el mundo comentaba que a él lo habían sacado de ser vocero de productos porque un alto ejecutivo se había enamorado de él”, comentó Laura.

Perdió lugar en Televisa cuando terminó su relación

Salvador le respondió que trabajó con Casano en una telenovela y notó su falta de talento, por lo que siempre sospechó que su lugar en el proyecto había sido a causa de nepotismo. “Protagonizó una novela en la que yo estuve, pero salía de mudo”, comentó.

Cuando Bozzo le preguntó cómo actuaba, respondió: “Pésimo, pues era mudo, pues no hacía nada, era mudo, no actuaba nada, por eso me daba curiosidad, quería saber quién era porque nunca hizo nada. Fue muy extraño, de la noche a la mañana aparece una novela y luego ya no hace nada”.

Según piensa, al terminar su relación con el ejecutivo de Televisa, el actor perdió papeles importantes y no volvieron a contratarlo en la empresa por lo que se cambió a la televisora de la competencia, Telemundo.