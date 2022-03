Laura Bozzo regresa a la televisión: tendrá nuevo programa en Imagen TV

MÉXICO.- Este jueves 31 de marzo el equipo de Sale el sol le dio la bienvenida a Laura Bozzo a los foros de Imagen Televisión, pues la polémica presentadora vuelve a las pantallas de la mano de esta televisora. Luego de haber pasado tres meses prófuga de la justicia por sus problemas fiscales, la conductora expresó que haría todo lo posible por volver a la televisión con un nuevo proyecto.

“La familia de Imagen Televisión crece. Estamos muy contentos y le queremos dar la bienvenida a una mujer polémica, una mujer que ama a la televisión, es un animal de televisión. Es una generadora de polémica, generadora de rating. Ni siquiera la policía la ha detenido porque cuando la han detenido ha transmitido desde el foro de televisión y pese a todas las adversidades nos da muchísimo gusto recibir a una estrella de la televisión que se suma a Imagen Televisión… es Laura Bozzo”, dijo Gustavo Adolfo Infante a modo de bienvenida.

La conductora de Laura en América apareció en el foro y agradeció el recibimiento de sus colegas, especialmente a Gustavo Adolfo a quien abrazó muy emocionada. La también abogada enfatizó lo importante que es para ella regresar a su trabajo en la pantalla luego de haber pasado lo que describe como “años de dolor y sufrimiento”.

“Es todo para mí el poder ayudar a cambiarle la vida a la gente, mucho se ha hablado mal de mí, pero nadie ha tenido el coraje de decir las cosas que yo he dicho aquí […] infinidad de cosas que se han logrado gracias a mí y yo voy a seguir con la ayuda. Y te voy a decir algo, les digo a todos, no basta que la señora venga acá y diga ‘ay, yo voy a ayudar a la gente, yo puedo solucionar todo, yo, yo, yo’. No, obras señores. Obras son amores y no palabras”, dijo la presentadora.