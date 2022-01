¿La vetaron de Televisa?: Paty Cantú habla de su relación con la televisora

MÉXICO.- Desde hace varios días se ha especulado que Paty Cantú fue vetada de Televisa, así como María León, luego de que las cantantes aceptaran un contrato con TV Azteca, ya que, próximamente serán coaches de la nueva temporada de La Voz Kids.

La intérprete se pronunció sobre este rumor respecto a su relación con la televisora por medio de una entrevistas para el programa Ventaneando. Paty Cantú fue cuestionada sobre el supuesto veto de Televisa, luego de que su próximo proyecto sea con la televisora de la competencia. ”No sé si estoy vetada… A mí nadie me ha avisado que estoy vetada de nada, yo no tenía ningún contrato de exclusividad de nada, tampoco”, señaló Paty Cantú.

Según las propias palabras de la cantante, no está al tanto de ningún veto; aunque, claramente, si ella no tiene ningún contrato de exclusividad con Televisa no hay razón para que la empresa le dé la espalda por su nuevo proyecto.

Después en la entrevista con Ventaneando, Cantú habló sobre esta nueva etapa en su carrera como coach de La Voz Kids y compartió que se siente muy feliz y emocionada por trabajar con niños y ayudarlos a usar su talento.

“Estoy contentísima de poder apoyar el talento mexicano, eso es lo bonito y lo importante… He sido coach en otros países…, tengo mucha emoción, nunca he sido coach en una ‘Voz’ de niños, nunca he sido coach en México, entonces estoy emocionada, yo creo que ya estamos en tiempos distintos, el chiste es trabajar, el chiste es ser buena onda”.

Recuerda a Juan Gabriel

Finalmente, recordó la ocasión en la que Juan Gabriel le propuso escribir una canción juntos. "Me dijo… esto no le he platicado tantas veces, después de esto hay que hacer una canción juntos, pero para tu disco y le dije, ‘claro que sí, que lo que él diga’, o sea, compongamos una nueva y hagámosla, entonces, es algo que no sucedió, pero me quedo en el corazón que tenía las ganas y eso es un regalo”, finalizó la cantante.

Por su parte, María León no se ha pronunciado sobre el tema del supuesto veto ni ha ofrecido detalles de su papel como coach. Según se afirma en distintos medios fueron ambas las vetadas de la televisora pero es probable que la respuesta de León sea parecida a la de su próxima compañera en La Voz Kids.