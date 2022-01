"No están a mi altura": Belinda rechaza formar parte '2000's Pops Tour'

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda es una de las artistas más reconocidas de México, gracias a su trabajo en la televisión y música, donde ha destacado por su talento y carisma frente a la cámara, que ha logrado ganarse el cariño del público.

Actualmente mantiene una de las relaciones amorosas más polémicas del espectáculo a lado de Christian Nodal, con quien ya incluso se encuentra comprometida, a pesar de las críticas que han recibido por la diferencia de edad.

Fue durante el programa ‘Con Permiso’ de Unicable, donde Martha Carrillo reveló que ya estaba por comenzar la gira de ‘200’s Pops Tour’ en el que estarán artistas como Yahir, Kudai, Paty Cantú, Motel, Bacilo, Playa Limbo, Nicky Clan y Fany Lu.

Sin embargo Ary Borboy su plan era tener una estrella durante la gira y se trataba de Belinda, debido a que sería la cantante quien aseguraría el éxito y venta de boletos de toda la gira musical.

Por si fuera poco según la conductora se le ofreció el contrato más caro de la historia de la compañía de Ari, pero aun así Belinda rechazó la propuesta supuestamente porque los artistas que estarían presente “no estaban a su altura”.

Y que no aceptó y le dijeron : pero cómo, tu vas a hacer la estrella, todo el mundo estará alrededor tuyo y no se qué, porque el elenco no está a su altura, porque no se codeaba con cualquiera y que mejor se quedaba con su Nodal” dijo Martha.