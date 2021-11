"La Casa de los Famosos": Alicia Machado explota contra Gaby Spanic e insinúa que tiene enfermedad mental

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado lunes 15 de noviembre, Alicia Machado se coronó como la ganadora del concurso "La Casa de los Famosos", en donde se llevó el premio de 200 mil dólares, y a pesar de su gran emoción y alegría por haber llegado hasta la final, comenzaron a surgir diversas declaraciones, revelaciones y confesiones de todos aquellos que estuvieron involucrados con los demas participantes del reality.

Luego de la final, los dramas y peleas parecen que jamás terminaran entre las celebridades que protagonizaron acaloradas discusiones, y ahora fue el turno de la actriz venezolana y Gaby Spanic, quienes solían tener una buena amistad, pero ambas dejaron en claro que eso había terminado cuando pelearon constantemente dentro del show de Telemundo.

Fue durante una entrevista que Spanic concedió para Jimena Gallego en donde confesó la rivalidad que tiene con la actriz mientras estaban dentro de la casa. Concurso en el quedó demostrado que al parecer las peleas no cesaran en un buen tiempo.

Y es que la ganadora Alicia Machado comentó que Gaby necesita un tratamiento psiquiátrico por su forma de actuar, que la hace pensar que tiene problemas mentales, principalmente por las peleas que tuvieron cuando formaron parte de "La Casa de los Famosos".

En un momento de mi vida fue alguien que me apoyó mucho, o quizá ella lo vio así. Y el cariño y admiración que le tenía. Que se trate, que busque ayuda psiquiátrica, ayuda profesional. Las enfermedades de la mente son como cualquier otra enfermedad, en cualquier otro órgano”, expresó la ex Miss Universo.

La fuerte discusión que las venezolanas protagonizaron llamó la atención del público e hizo que las opiniones se divieran, por lo que hubo seguidores que se aliaron a Machado y se fueron contra Gaby Spanic, a quien dijeron en múltiples ocasiones que la querían ver fuera.

Hay que tener lo que se llama respeto, porque así como recibimos la cocina es un desastre. Y yo no voy a venir aquí a decir: ‘esta cocina está hecha una mier**’, con el perdón de todos, yo no me quejo diciendo que todos son unos cochinos en sus casas por ejemplo, respeta a tus compañeros”, dijo Spanic a Machado.