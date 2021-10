¿La pelea terminó? Alicia Machado y Gaby Spanic se reconciliaron

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la fuerte pelea que hace varios días protagonizaron Alicia Machado y Gaby Spanic, las actrices se reconciliaron en “La Casa de los Famosos”.

Fue el lunes pasado cuando Alicia Machado y Gaby Spanic se sentaron hablar y se dijeron sus verdades, empezando por la ex miss universo, quien le pidió disculpas a la protagonista de “La Usurpadora” por las cosas que le dijo en el pasado.

Primero que todo, que te pido una disculpa enorme por esa discusión que hubo en la cocina y quiero que me disculpes, porque a veces, también, así como a ti te han dicho cosas que yo no he dicho, a mí también”, dijo Alicia.

Y es que el pasado 30 de septiembre, Alicia y Gaby protagonizaron una de las discusiones más controversiales del reality de Telemundo, ya que Gaby se quejaba del desorden que había en la cocina cuando Alicia estaba preparando los alimentos, lo que hizo enfurecer a “La Machado”.

“Ay sí, educadísima eres. Eres doble cara, eres doble cara y todo el mundo lo sabe. Yo hago lo que me da la gana, esto no es una familia y te la aguantas… ¡Hipócrita! Aquí, la única que va a brillar no vas a hacer tú, mamasita. Ese es tu problema en todos los proyectos en los que estás, que te crees que todo el mundo tiene que rendirte pleitesía… ¡Ridícula! Ni que fueras la primera dama, pen…ja”, le dijo Alicia a Gaby.



Alicia Machado y Gaby Spanic limaron asperezas

Aparentemente las actrices que desde antes de ingresar a “La Casa de los Famosos” ya eran buenas amigas, hicieron las paces y se juraron amistad eterna, a pesar de lo que pudiera seguir pasando en el reality, ya que al fin de cuentas es un programa de televisión.

Por eso es que Alicia le dijo a Spanic que siempre contará con ella cuando el programa finalice, ya que siempre la ha querido mucho, a pesar de lo que supuestamente dijo de ella y que le había dolido mucho.

“Yo a ti te quiero mucho, Gaby, y para mí, yo mis amistades las tengo en mi corazón. Y yo, siempre te voy a admirar, te voy a respetar y te voy a apoyar, y te voy a cuidar, y te voy a defender como siempre lo he hecho, presente y a la distancia. A mí también me han dicho cosas que me hicieron sentir muy mal, cosas como que: ‘No, ella no ha sido mi amiga, es una conocida para mí’, y eso me dolió mucho”, reveló Machado.

Por su parte, Gaby Spanic aseguró que también le dolieron las cosas que dijo de ella, pero que también la quiere mucho y, sobre todo, no permitirá que ningún hombre le haga daño, dejando entrever que se refería a lo que tuvo con Roberto Romano, quien ayer fue expulsado del reality.